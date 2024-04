Após roubo, detento morre ao atravessar barreira policial e trocar tiros com o Bope

Confronto ocorreu na noite, no conjunto habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento do sistema prisional do Amapá, monitorado por tornozeleira eletrônica, acabou morto em confronto após atirar contra policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do Bope. Identificado como Wilguener Pantoja Sarges, ele tinha 20 anos e anotações criminais por roubo e tráfico de drogas.

A troca de tiros ocorreu na noite desta terça-feira (16), por volta de 22h, no conjunto habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá.

De acordo com informações do tenente Mozart, assessor de imprensa da PM, o criminoso solicitou uma corrida por aplicativo e, ao fim da viagem, que começou no Bairro Universidade e terminou no Bairro Morada das Palmeiras, sacou uma arma de fogo e roubou a motocicleta que o conduzia.

A vítima ainda relatou que o bandido teve a ajuda de um comparsa que já o aguardava. Cerca de duas horas depois, a moto foi vista quando passava por uma barreira de fiscalização da PM, na entrada no Habitacional Macapaba.

Os policiais disseram que tentaram abordar o condutor, que estava sozinho, mas ele desobedeceu ordens de parada e disparou contra os militares. O Giro foi atrás dele e, nas proximidades do Ciosp Macapaba, o veículo foi alcançado. Contudo, o detento optou pelo confronto armado. Ele acabou morto.

A vítima compareceu ao local e o reconheceu como o autor do assalto.