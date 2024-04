Artesãos amapaenses expõem peças no 17º Salão do Artesanato

O artesão Roniclei Silveira, morador da Vila Velha de Mazagão Velho, é um dos cinco profissionais que terá as peças expostas no evento.

Da REDAÇÃO

Seis toneladas de trabalhos produzidos por artesãos amapaenses chegaram à capital federal, Brasília (DF), onde serão expostas no período de 8 a 12 de maio, no 17º Salão do Artesanato, um dos mais importantes eventos do setor no Brasil.

No espaço, haverá peças artesanais produzidas em todos os estados brasileiros. Além do transporte das peças, o Governo do Estado ficará responsável pela confecção de camisas para uso durante a programação e o estande cedido pelo Programa de Artesanato Brasileiro (PAB).

A iniciativa faz parte do Plano de Governo, que busca incentivar a presença dos mestres em feiras nacionais com foco na geração de emprego, renda e bons negócios.

Ao todo, cinco artistas profissionais foram escolhidos através do edital realizado pela Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete). Para a programação, serão enviadas peças em argila, madeira, cipó, sementes, fibra ou escama, representando povos indígenas, ribeirinhos e o Marabaixo.

O artesão Roniclei Silveira, morador da Vila Velha de Mazagão Velho, é um dos cinco profissionais que terá as peças expostas no evento. Ele produz caixas de marabaixo em madeira, tambores de Batuque, reco-reco, repinique e colares. O artesão, que também é quilombola, atua há mais de 10 anos no artesanato.

“Eu estou levando um pouquinho da cultura do meu estado, em especial do Mazagão Velho, onde eu nasci, onde eu me criei. São anos de muito trabalho, sempre dedicado à arte, à cultura que tem aqui. Confeccionei diversas peças, em especial o repinique, que é esse pequeno tambor, e que vai ficar no Palácio do Itamaraty, como um pedaço do Amapá, em Brasília”, celebrou o artesão.