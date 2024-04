Assassinos encapuzados executam homem que tinha pistola na cintura

Crime ocorreu na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Criminosos encapuzados desceram de um carro branco e executaram um homem que tinha uma pistola calibre 380 na cintura, na pracinha do Bairro Jardim Felicidade, às margens da Rodovia do Curiaú, na zona norte de Macapá.

O crime ocorreu por volta de 23h. O local estava cheio de famílias e clientes jantando. Segundo apurações da PM e dos investigadores da Delegacia de Homicídios, o ataque foi cometido por três bandidos que já chegaram disparando contra Ismar Santos Paixão, de 26 anos.

O tiroteio provocou pânico entre as pessoas que estavam próximas, e os bandidos fugiram sem que ninguém anotasse a placa do carro usado no crime. A perícia constatou múltiplas perfurações de pistola calibre 380 no corpo de Ismar.

A motivação do assassinato e a autoria do crime ainda são desconhecidas. Contudo, os investigadores da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe) acreditam em um possível acerto de contas, já que ele estava armado e tinha antecedentes criminais por homicídio e roubo.