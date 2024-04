Assembleia entra no clima da Conscientização do Autismo

Balões, coral e palestras marcaram o Dia Mundial de Conscientização Autismo

Da REDAÇÃO

A exemplo de outros órgãos do poder público, a Assembleia Legislativa do Amapá também quis entrar no clima do mês de Conscientização do Autismo. Na última terça (2), uma programação especial marcou o Dia Mundial sobre o tema.

A iniciativa foi da presidente da Alap, Alliny Serrão (União), que abriu espaço no grande expediente para a apresentação do coral Mundo Azul, composto por crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O destaque da apresentação foi o jovem Robertinho, portador da síndrome de Down e autista, que dançou ao ritmo de “Thriller” de Michael Jackson. Um texto produzido pela aluna Ana Clara Santos Gomes sobre os autistas foi interpretado pela diretora do Centro Mundo Azul, Maria Marta Monteiro.

“Reconhecemos a importância deste órgão em promover legislações que fortalecem a defesa dos autistas e garantem serviços públicos de qualidade, visando fortalecer continuamente o atendimento na rede de apoio ao autismo no Amapá. Além disso, buscamos contribuir para a redução do preconceito e o aumento da conscientização”, ressaltou a presidente.

A psicóloga especialista em autismo, Ruany Andreia Reis, e o advogado Cássius Clay Carvalho, abordaram as conquistas e dificuldades do trabalho com autistas no Amapá.

“Futuramente, teremos dentro do nosso Estado pessoas adultas e idosas que não estão recebendo nenhum tipo de terapia e apoio, isso me preocupa”, destacou a psicóloga. O Espaço Mundo Azul no município de Santana foi instituído pelo Governo do Estado do Amapá e tem como missão oferecer atendimentos multiprofissionais aos adolescentes.

Atualmente, atende mais de 290 estudantes com atendimentos educacionais e clínicos.

Após o encerramento da sessão, deputadas e servidores da Casa soltaram balões azuis para lembrar que a conscientização e o respeito são fundamentais.