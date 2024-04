Ataque deixa 1 morto e 3 feridos; uma das vítimas fazia aniversário

Crime ocorreu no Bairro Infraero, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas durante um ataque a tiros no começo da madrugada deste domingo (21), no Bairro Infraero I, zona norte de Macapá. O crime ocorreu em frente a um comércio localizado na esquina da Rua Pedro Peticov com a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

De acordo com o 2º Batalhão da PM do Amapá, as vítimas estavam em frente ao empreendimento quando quatro criminosos chegaram em duas bicicletas e começaram a disparar.

Regimar Costa da Conceição, de 27 anos, foi atingido por dois tiros e morreu na hora. O corpo dele foi reconhecido pelo pai no local.

Os tiros também atingiram outro homem e duas mulheres de 26 e 31 anos, sendo que uma delas comemorava seu aniversário e foi baleada enquanto recebia o abraço de uma amiga. Ambas foram socorridas e não correm risco de morte.

De acordo com a polícia, essas três vítimas não tinham nada a ver com o intento criminoso. O verdadeiro alvo seria Regimar, segundo o que foi apurado pela PM. Ele tentou correr ao perceber a chegada dos assassinos, mas os atiradores continuaram a disparar, por isso acertaram as outras vítimas.

Até esta manhã de domingo, os criminosos não haviam sido identificados e nem localizados. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.