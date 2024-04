Chegamos ao capítulo 34 de Ezequiel

Compartilhamentos

Pastores de igrejas têm tido queda na credibilidade diante da sociedade, especialmente motivada por escândalos financeiros, sexuais e políticos. Mas esse problema não é novo. Em Ezequiel 34, o povo de Deus já enfrentava esse tipo de dilema de conviver com líderes de conduta no mínimo questionável. Veja a meditação deste domingo (28) e tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!