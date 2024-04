Avó de crianças que perderam a mãe para o câncer pede socorro

Maria tenta agora seguir a vida, enquanto cuida de 3 dos 4 filhos de Gisele.

Por IAGO FONSECA

A dona de casa Maria Herondina Mendes, de 55 anos, vive a dor que ninguém nenhuma mãe espera: a de ver o filho partir primeiro. Sua filha Gisele Mendes, morreu em 12 de março, aos 30 anos, após lutar contra um câncer agressivo por dois anos. Maria tenta agora seguir a vida, enquanto cuida de 3 dos 4 filhos de Gisele.

O Portal SelesNafes.com contou por duas vezes a história de Gisele. Ela enfrentava um câncer que iniciou no ânus e se espalhou mesmo após diversos tratamentos em Macapá e em Belém, no Pará. Em 2022, a família mal tinha água na torneira e vivia em um quarto alugado. Já em janeiro deste ano, Gisele pediu mais uma vez ajuda para deixar a vida dos filhos encaminhada.

“Estamos sofrendo, eu e as filhas dela. Não tinha tempo ruim para ela, sempre dava jeito e aparecia com coisas para as meninas. Fui na casa dela e todas as roupas deram bicho, sabe? Fui lá para trazer alguma coisa das meninas, mas as roupas já não prestavam, não ficou nada, tive que jogar tudo fora”, lamentou Herondina.

Gisele ainda tentou, quando em vida, adquirir um benefício no INSS para dar um suporte final aos filhos, mas não teve tempo de realizar os exames da perícia. A doença a levou 13 dias antes da data marcada. O câncer já havia se espalhado para todo o corpo.

Hoje, Herundina cuida das netas Sara, de 6 anos, e Ana, de 4 anos, com o pouco que consegue do trabalho vendendo café com o marido. A filha Gabriele, de 13 anos, mora com o pai, no estado do Mato Grosso. Ela não pôde ver a mãe uma última vez. Enquanto Gabriel, de 16 anos, faz ‘bicos’ – pequenos serviços – em Macapá, e cuida da casa de Gisele no Bairro Congós.

“Para mim mesmo, eu não quero nada. Eu quero pra elas, sabe? Elas que estão precisando. A menor [Ana] até adoeceu, está com febre”, preocupou-se a avó, que pede doações de roupas e alimentos para as crianças.

Para receber doações, Herondina disponibilizou a Chave Pix 91 98155-9089 (Maria Herondina Mendes de Souza). Ela explica que o telefone na chave era utilizado quando Gisele estava em tratamento no Pará, mas que agora para entrar em contato, os interessados devem mandar mensagem para 96 98421-0041 (WhatsApp).

Doações de roupas e alimentos podem ser entregues no endereço Avenida Lua, 1636, Bairro Marco Zero. A casa fica em uma área de pontes.