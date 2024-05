Bingo levanta custos para tratamento de radialista com câncer

Evento ocorre nesta quarta-feira (1°) em um espaço próximo a Escola José Bonifácio, no Curiaú, em Macapá.

Por IAGO FONSECA

Com uma carreira longa e ativa no jornalismo amapaense, o radialista Anibal Sérgio, de 67 anos, teve que parar de dar a voz nos programas da Rádio Difusora, em Macapá, para cuidar da saúde após descobrir um câncer no fim de 2023. Agora, familiares e amigos se uniram para promover um bingo solidário nesta quarta-feira (1°) em prol do tratamento fora do Amapá.

A proposta é arrecadar fundos para manter os custos de alimentação, transporte e moradia do jornalista por pelo menos um ano enquanto passa pelos tratamentos de radioterapia e quimioterapia em Porto Velho, no estado de Rondônia. Cada cartela do bingo custa R$ 10.

“Durante um ano a gente vem tratando de hemorroida nele, mas depois de uma crise que ele teve fomos parar no Hospital de Emergências e então ele passou por um proctologista, por conta das prisões de ventre e porque ele estava comendo pouco e emagrecendo. Com os exames descobrimos o câncer no intestino”, contou a filha de Aníbal, Anna Byatriz, que o acompanha durante os tratamentos.

Com o diagnóstico, a família deu entrada na Unacon do Amapá e após a consulta com a oncologista foi atestada a necessidade do tratamento fora do estado, pelo avanço do câncer no colo retal. Pela urgência, a família escolheu o Hospital do Amor de Rondônia para o tratamento e posterior cirurgia, que pode demorar por mais de um ano.

“Aqui a gente está gastando muito com aluguel, com alimentação, com transporte. O hospital fica localizado na área rural de Porto Velho, é uma área que é muito difícil o acesso, difícil a internet, e aqui Uber também é muito complicado, aqui é mais fácil a lotação e a ida e volta custa até R$ 40 por cabeça”, explicou Anna. Aníbal já passou por cinco sessões de radioterapia e iniciou as sessões de quimioterapia, que serão nove no total.

“Depois da quimioterapia ele vai fazer uma cirurgia ainda, que possivelmente vai fazer com que ele use bolsa de colostomia. Devido ao tratamento estar em andamento, ele está muito debilitado ainda para uma viagem longa, mas com toda certeza e com esse esforço, a família tem muita fé que meu pai vai ser curado e retornar para a rádio tocando as músicas antigas e mandando recado para todas as localidades do Amapá”, reforçou a filha.

O evento beneficente com música de DJs, grupos de Marabaixo, venda de comidas e bebidas será realizado no Espaço do Carlinhos do Tio Duca, a partir das 12h, no Ramal em frente à escola José Bonifácio, no Curiaú, zona rural de Macapá. Serão 10 prêmios que variam desde um vale-compras de R$ 500 até fogão, TV e bicicleta.

Prêmios

Vale-compras de R$ 500

TV de 32 polegadas

Air fryer

Jogo de toalhas

Liquidificador

Ventilador

Bicicleta

Caixa térmica

Cesta básica

Ferro de passar