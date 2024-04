Bope apreende 13 kg de drogas em embarcação vinda do Pará

Cão farejador ajudou a identificar os entorpecentes na mala. Apreensão ocorreu em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Militares da Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (26), 13 tabletes de maconha escondidos dentro de uma mala, em uma embarcação que havia saído de Santarém, no Pará, com destino ao município de Santana.

A apreensão ocorreu após denúncia anônima, com a ajuda de um cão farejador, instantes depois de a embarcação São Bartolomeu ter atracado no Porto do Grego, por volta das 4h40.

Apesar da apreensão, ninguém foi preso. A droga foi entregue no Ciosp de Santana. O Bope ressaltou a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que auxiliam no trabalho de prevenção e repressão ao tráfico de drogas.