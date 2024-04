Briga em boca de fumo acaba em morte

Crime ocorreu na zona norte de Macapá, na noite de quarta (10).

Por OLHO DE BOTO

Uma briga entre dois ex-detentos acabou na morte de um deles, na noite desta quarta-feira (10), no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Odilon Alexandre Bentes Barbosa, de 35 anos, ainda tentou se defender do ataque, mas foi atingido com facadas no peito, barriga e na mão direita. Quando o Samu chegou ao local, ele já estava sem vida.

O corpo de Megamassa, como a vítima era conhecida, foi encontrado por volta de 22h40, no quintal de uma casa frequentada por usuários de drogas, situada na Avenida Alexandre Ferreira da Silva.

O autor do crime fugiu, mas foi identificado como Aryan Venício Martins Queiroz. Ele e a vítima, segundo a PM, já cumpriram pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) pelos crimes de homicídio e roubo.

Incursões foram feitas pelas Polícias Civil e Militar, mas o criminoso segue foragido. A motivação do assassinato é investigada pela Delegacia de Homicídios.