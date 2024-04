Caciques pedem escolas e concurso em aldeias durante encontro no Amapá

Lideranças indígenas do estado e do norte do Pará apresentaram uma carta de demandas ao governo estadual.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Reforma de escolas, melhorias nos acessos às localidades remotas e a realização de concursos públicos diretamente nas aldeias foram apontadas como as principais necessidades por 83 caciques de aldeias indígenas do Amapá e do norte do Pará durante uma reunião com gestores do governo do Amapá na tarde de sexta-feira (19), em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas.

Missico Oiampi, da aldeia Pururé, na região do Parque do Tumucumaque ao norte do Pará, enfatizou que a necessidade é saúde e transporte.

“A educação não chega lá sem transporte. Não queremos trazer as crianças para a cidade, para evitar outros problemas. Queremos que a educação chegue até a nossa aldeia”.

A dificuldade de acesso até à rodovia também foi destacada pela cacica Palikur Marlene Yaparrá, da aldeia Lençol, no Km 7 da BR-156, no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

As lideranças elaboraram uma carta reunindo todas as necessidades de cada região, visando possibilitar ao poder público a elaboração de um planejamento orçamentário para atender às solicitações. Entre essas demandas está a realização de provas de concursos públicos diretamente nas aldeias.

“Nossa ideia é realizar um concurso público dentro das áreas indígenas para incentivar os indígenas que já têm formação em magistério a prestar o concurso localmente, desencorajando a vinda de pessoas de fora para participar do processo seletivo realizado em Macapá”, comentou o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

Segundo o gestor, o encontro com os caciques representa uma oportunidade para que sejam ouvidos e respeitados, seguindo um protocolo de consultas definido pelos próprios povos originários.

“Existem 54 escolas nas aldeias indígenas do Oiapoque, Perimetral Norte e norte do Pará que estão em condições precárias. Nós já conseguimos reformar duas delas. Vamos reunir todas essas demandas, planejar, compartilhar com eles e resolver gradualmente os problemas apresentados”, concluiu o governante.