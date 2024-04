Câmara avalia criar comissão para acompanhar investigações contra Dudão

Faixas em manifestação em Mazagão: vereador apresentou requerimento sugerindo criação de comissão, mas não sabe se ideia será aprovada

Por SELES NAFES

Dos 11 vereadores de Mazagão, cidade da região metropolitana de Macapá, até agora apenas um entendeu que é preciso um posicionamento da Câmara Municipal diante da avalanche de denúncias de corrupção na gestão Dudão Costa (União). Ontem (11) o MP voltou a pedir que a justiça afaste o prefeito do cargo.

Esta semana, o vereador Binho Oliveira (PSD) apresentou um requerimento à mesa diretora da Câmara, sem assinaturas de colegas, onde solicita a criação de uma comissão especial para acompanhar as investigações do Ministério Público do Estado.

“Esse inquérito já tem mais de 200 páginas e é necessário que a Câmara se manifeste. Mas o nosso jurídico tem avaliado que ainda não há um processo individual (para cada investigado), por isso a Câmara não poderia se manifestar”, explicou o parlamentar.

No entanto, o vereador entende que a Câmara tem responsabilidade e independência para tomar providências paralelas ao MP.

“Tem sua autonomia e pode criar uma comissão para apurar as denúncias. Temos a boa vontade de acertar e nesse sentido o requerimento foi bem acolhido”, avalia.

No último dia 2, o Gaeco e forças policiais do Amapá cumpriram 85 mandados de busca e apreensão emitidos pelo Tribunal de Justiça contra alvos da prefeitura, entre eles o prefeito Dudão Costa. As denúncias são de fraudes em licitações para a contratação de empresas de laranjas com o objetivo de desviar recursos.

Segundo o MP, mais de R$ 200 milhões teriam passado pelas contas dos investigados, incluindo do prefeito, sobrinhos dele, secretários e servidores do alto escalão.

Ontem, Dudão demitiu todos os envolvidos nas investigações, numa tentativa de baixar a fervura da crise e melhorar a imagem pública dele.

A justiça ainda analisa o pedido do MP para que ele seja afastado, sob suspeita de obstruir as investigações com destruição de provas.

O requerimento do vereador Binho Oliveira tem previsão de ser votado na quinta-feira da semana que vem (18). Segundo o próprio vereador, hoje é impossível saber o tamanho da bancada governista na Câmara.

“Oscila bastante”, diz ele.