Campanha combate assédio em ônibus de Macapá

Passageiros e motoristas são orientados sobre as medidas legais em situações de importunação sexual

Por IAGO FONSECA

“Eu já presenciei abuso no ônibus e ninguém fez nada”, revelou a estudante Beatriz Vitória, de 16 anos, ao receber orientação de uma equipe da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), nesta terça-feira (2), no Centro da cidade.

A campanha “Tocou em mim, passou do ponto”, promovida pelo órgão fiscalizador, tem como proposta sensibilizar sobre o respeito ao espaço pessoal de passageiros do transporte coletivo.

Enquanto aguardava o coletivo na Rua São José, a estudante contou que quando presenciou a cena de abuso em uma das viagens ficou aterrorizada e que nada foi feito. Por isso, avaliou a campanha como positiva para as mulheres.

“Uma moça estava em pé e um homem estava sentado mostrando suas partes íntimas pra ela. Foi uma cena horrível, sem noção, todo mundo estava vendo e ninguém se pronunciou. Acho um absurdo isso quem faz uma coisa dessas. É importante combater isso e proteger as mulheres”, reforçou a estudante.

A campanha também busca combater o crime de assédio sexual e esclarecer as consequências legais dos comportamentos invasivos. Os passageiros e pedestres receberam dos agentes panfletos com orientações e números para disque denúncia.

“Não aceitamos que nenhuma mulher passe por nenhum tipo de violência, por isso fazemos essas campanhas educativas e disponibilizamos nosso disque denúncia. Os motoristas estão orientados que em qualquer tipo de situação dentro dos ônibus se dirigirem para a delegacia mais próxima para levar a vítima para que ela consiga registrar seu boletim de ocorrência”, explicou Tádila Beatriz, responsável pelo departamento de educação no trânsito.

O departamento de educação distribui informativos com informações sobre a lei que prevê o crime de importunação sexual, que possui pena de reclusão de 1 a 5 anos, bem como dispõe dos canais de denúncia da Polícia Militar do Amapá, o 190, a Central de Atendimento à Mulher, o 180, e o Disque Denúncia da CTMac pelo telefone 98100-0799.

As campanhas de conscientização do departamento de educação no trânsito são mensais. Em março ocorreu a mobilização para informar sobre a parada para desembarque fora do ponto após às 22h para mulheres. Em maio, a equipe deve promover uma nova campanha de conscientização pelas pessoas transexuais.