Carro cai em canal e 2 ocupantes morrem afogados

Acidente ocorreu no Bairro Beirol, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens morreram em um grave acidente na madrugada desta terça-feira (23) depois que o carro modelo Pálio em que eles estavam caiu no canal do Beirol, na zona sul de Macapá.

Eles foram identificados como Leonildo de Almeida Muniz, de 53 anos, e Wesley Silva Pinheiro, de 36 anos, que não conseguiram sair do veículo e acabaram afogados. O acidente ocorreu por volta das 4h, na Avenida Tupis com a Rua Hamilton Silva (Canal).

Dos três ocupantes do veículo, o único sobrevivente foi o funcionário público Neudon Cardoso. Em entrevista à reportagem, ele relatou que os bombeiros retiraram as vítimas do carro cerca de 40 minutos após o acidente, já sem vida. Neudon também mencionou que o carro era conduzido por Leonildo, conhecido como “Gasolina”, e que eles haviam consumido bebida alcoólica na orla do Bairro Santa Inês. Ele relatou os momentos de aflição:

“Eu consegui abrir um pouquinho a porta, tentei quebrar o vidro, mas fiquei conversando com ele. O carro já caiu assim [com as rodas viradas para cima]. Eu consegui liberar, peguei na mão do menino que estava dirigindo, que é o meu parceiro. eu vim puxando ele: ‘Bora, bora, bora!’ Eu fui subindo muito rápido, a questão de segundos. Depois que eu consegui sair puxando, já estava faltando meu fôlego, eu consegui pegar o fôlego e voltei. E quando eu peguei a porta, eu não conseguia mais puxar a porta”, lamentou o sobrevivente.

O acidente ocorreu enquanto os três amigos retornavam para casa, no sentido Araxá/Beirol, pela Avenida Tupis, momento em que o motorista perdeu o controle da direção, derrubou a grade de proteção da ponte e caiu no canal.

O veículo ficou submerso, com as rodas para cima, e os corpos foram encontrados na parte traseira do carro pelos bombeiros.

Neudon Cardoso foi levado pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da PM do Amapá, ao Ciosp do Pacoval.