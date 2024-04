Ciclista morre após colisão com motocicleta, condutor é preso

Acidente ocorreu no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Atualizada às 10h01

Por OLHO DE BOTO

Anderson da Silva Reis, de 37 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (22) após a colisão entre a bicicleta que ele pedalava e uma motocicleta conduzida por Benedito Marques do Nascimento, que foi flagrado no teste do etilômetro.

O acidente ocorreu por volta de 1h30, no cruzamento da Rua Benedito Lino do Carmo com a 12ª Avenida do Bairros Congós, na zona sul de Macapá.

De acordo com a PM, o motociclista sofreu escoriações leves e teve que ser conduzido, por uma ambulância do Corpo de Bombeiros, ao Hospital de Emergência, onde recebeu atendimento e foi preso após receber alta médica. Segundo a polícia, o teste do bafômetro apontou 0,98 mg/L de álcool no sangue, o que caracteriza crime de embriaguez no trânsito. Já Anderson não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Científica periciou a cena do acidente e removeu o corpo de Anderson. Benedito foi apresentado no Ciosp do Pacoval por não possuir CNH, dirigir sob a influência de álcool e, ainda, por apresentar defeito na descarga da motocicleta.