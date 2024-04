Clécio assina leis que garantem reajuste do funcionalismo

Além do linear de 5%, governador concedeu reajuste de 8,62% para a educação

Da REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), sancionou nesta quinta-feira (11) os projetos de lei enviados pelo Executivo à Assembleia Legislativa que garantiram os reajustes do funcionalismo, já a partir do pagamento de abril. Além do linear de 5% a todos os servidores, os profissionais da educação receberão mais 8,62%.

Os reajustes garantem remuneração dos professores (R$ 4.684,89) acima do piso nacional (R$ 4.580,57). Em um ano e meio, os salários tiveram ganho de 18%, segundo dados do governo.

Clécio afirma que os reajustes estão dentro da margem de segurança da Lei de Responsabilidade Fiscal, e lembra que eles foram aprovados em negociações com os sindicatos antes de seguirem para o Legislativo.

“A valorização dos servidores públicos é um processo permanente e nós vamos continuar avançando, tendo toda a responsabilidade com as contas públicas. Os servidores são fundamentais, porque atendem a população na ponta. É aumento real de salário. É piso conquistado”, citou o governador.

Já o reajuste 5% ficou acima da inflação de 4,14% (IPCA), contemplando mais de 23 mil servidores numa folha de pagamento de R$ 313 milhões.