Clécio inspeciona HE e conversa com pacientes

Governador foi conferir hospital que foi afetado com o entupimento em uma calha

Neste fim de semana, o governador do Amapá, Clécio Luís (SD) fez uma inspeção no Hospital de Emergência de Macapá, depois do vazamento no telhado que alagou enfermarias durante uma forte chuva no último dia 29. O problema foi resolvido em duas horas, e foi causado por resíduos de manutenção das centrais de ar condicionados que entupiram uma calha.

Durante a visita, Clécio conversou com pacientes e perguntou como estava o atendimento. Todo o ano de 2023 foi dedicado à revitalização e modernização do HE. Em fevereiro deste ano, o governo entregou uma nova UTI e 80 ambientes reformados e climatizados.

“Claro, sabemos que ainda não é o adequado, e o que os usuários de fato merecem, mas com o novo HE, que já está com pleno andamento das obras, teremos uma unidade mais estruturada, moderna e eficaz para atender a população”, lembrou o governador.

Após o vazamento do dia 29, o governo determinou uma nova limpeza em todas as calhas e telhado do HE, que é novo. Os pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) não precisaram ser removidos e continuam em tratamento.

O governador estava acompanhado da secretária de Saúde, Silvana Vedovelli e equipe do HE.

No último dia 18 de março, o governo iniciou as obras do novo Hospital de Emergência, que terá 5 andares, 212, centro cirúrgico de diversas especialidades, além de um centro de diagnóstico por imagem, hemodiálise e heliponto.