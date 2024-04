Com bolsas de até R$ 1,4 mil, novo ‘Amapá Jovem’ é lançado pelo governo

Para ter acesso ao programa, é preciso ter entre 15 e 29 anos. Cursos são voltados para jovens do interior do Amapá

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

Para promover a inserção e capacitação profissional de jovens amapaenses, o governo do Amapá reformulou o programa Amapá Jovem, lançado no fim da tarde deste sábado (13) no Trapiche Santa Inês. O evento foi marcado por uma vasta programação cultural que teve como ponto alto o show da funkeira Lexa. O novo Amapá Jovem é uma parceria entre governo, senador Randolfe Rodrigues e Sebrae.

Silvia Dias, de 29 anos, participa do programa há dois anos.

“Esse programa já era bom né, e eu sempre falo para as pessoas a importância e o incentivo que ele deu na minha vida. Eu já participei de cursos de operador de computador, de atendente e com isso eu pude me preparar pro mercado de trabalho. Porque nós que somos jovens sempre procuramos o melhor pra gente”, afirma Silvia.

Agora, o Novo Amapá Jovem contempla os beneficiários com bolsas de R$ 250 a R$ 1,4 mil mensais, e busca assegurar a permanência de jovens entre 15 e 29 anos domiciliados em assentamentos, comunidades rurais e ribeirinhas.

De acordo com o governador Clécio Luís, a ideia também é incentivar a visão empreendedora de negócios com foco nas oportunidades locais e regionais.

“Mantivemos o nome, que é conhecido, mas nós inovamos. Tem agora uma série de etapas dentro do programa que vão inserir os jovens no mercado do trabalho, na vida cultural, na educação, na vida social, vamos ter vários estágios para o jovem que está na escola, para o jovem universitário, para o jovem estagiário, para o jovem empreendedor”, explicou.

Além do incentivo financeiro, os beneficiários vão receber qualificação profissional através de parcerias com órgãos estaduais, cooperativas e empresas. No evento, dois carros de passeio foram entregues para a Secretaria de Juventude.

“Tudo vai melhorar para que se tenha um novo Amapá Jovem inclusivo, visando programas de capacitação profissional. E o Amapá Jovem com alegria da juventude, que seja a alegria daqueles anos 90 em que eu era secretário de Juventude. Como diz a poesia: a juventude é sempre a página de um livro bom”, ponderou o parlamentar.

Critérios

Para ter acesso ao benefício, o interessado precisa estar cursando o ensino fundamental ou médio, ou ter concluído o ensino médio. O programa contempla quem atua nos segmentos da pesca artesanal, agricultura, aquicultura, silvicultura, extrativismo e pecuária.

Os pais dos jovens menores de 18 anos devem estar registrados junto a cooperativas, colônias, sindicatos ou associações rurais.

“A gente quer que a juventude esteja na escola. A gente quer que a juventude esteja na universidade, que ela tenha direito a emprego e renda, a qualificação profissional e também tenha acesso à cultura, que é o que a gente está proporcionando hoje aqui para nossa juventude que tá aqui em peso, sendo feliz, né?”, disse Priscila Magno, secretária de estado da Juventude.