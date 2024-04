Com isenção de ICMS, Santana legaliza o ‘taxi pick-up’

Município que fica a 17 km de Macapá é o primeiro do Amapá a ter a regulamentação do novo modelo de transporte

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Motoristas que prestam o serviço de táxi no município de Santana, a 17 km de Macapá, estão autorizados a implantar e utilizar uma nova modalidade de transporte: o taxi pick-up.

A liberação do novo serviço foi possível graças a um Decreto Municipal assinado nesta quinta-feira, 25. O documento regulamenta os novos modelos de transporte. Membros da categoria, comemoraram a decisão.

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Santana, Francisco Rodrigues, afirmou que com a chegada de novas formas de transporte de passageiros que utilizam ferramentas tecnológicas – referindo-se aos aplicativos – o movimento para os trabalhadores do setor diminuiu consideravelmente. Como resultado, eles tiveram que se reinventar para garantir o sustento de suas famílias.

“Este é um novo momento para nós, taxistas de Santana. Não foi fácil, e enfrentamos momentos de grande dificuldade. Perdemos muitos clientes para os aplicativos e não tivemos escolha a não ser nos adaptar. O taxi pick-up será de grande ajuda, especialmente para a população que muitas vezes precisa transportar itens volumosos. É mais uma opção que teremos”, afirmou Rodrigues.

Com o decreto que estabelece parâmetros para os tipos de veículos autorizados a prestar o serviço de taxi pick-up, a intenção também é ajustar o serviço de acordo com as demandas dos usuários deste modelo de transporte de passageiros. O prefeito Bala Rocha considera importante essa decisão para que os profissionais possam garantir o sustento de suas famílias.

“Houve uma discussão em torno deste tema e, por fim, a câmara de vereadores aprovou. Vejo com muito otimismo o taxi pick-up, pois reconhecemos as dificuldades enfrentadas por esta categoria, que precisou se reinventar. Assim, quem já é taxista e deseja migrar para este novo modelo terá a chance. Isso será muito benéfico tanto para a população quanto para estes profissionais”, destacou.

Aproveitando a ocasião, o governador do Estado Clécio Luís também assinou um decreto que prorroga os benefícios fiscais do ICMS para taxistas. O documento concede isenção do imposto para a categoria em todo o estado, com o objetivo de estimular a economia e a renovação da frota dos trabalhadores do setor.

“Aqui em Santana, este novo modelo de taxi pick-up tem tudo para dar certo, pois temos o Porto de Santana, onde o movimento de passageiros e cargas é bastante significativo. Além disso, vamos incentivar esta categoria concedendo isenção de impostos, facilitando até mesmo a renovação da frota. Dessa forma, fortalecemos também a economia, pois os taxistas poderão adquirir veículos novos com estes benefícios”, finalizou Clécio.