Com máquinas sucateadas, Itaubal esbanja e contrata aparelhagem de som por R$ 130 mil

Maquinários da prefeitura quebrados. Enquanto isso, Príncipe Negro foi contratado para se apresentar no aniversário da cidade; DJ receberá R$ 15 mil

Por SELES NAFES

Depois do caro e polêmico show da cantora Joelma no ano passado, a prefeitura da pequena e carente cidade de Itaubal, a 120 km de Macapá, vai de novo repetir a dose. Mesmo com dificuldades para manter os serviços mais básicos de suas comunidades, o município vai desembolsar R$ 130 mil somente para contratar o show de uma aparelhagem de som do Pará, e mais R$ 15 mil como cachê de um DJ convidado.

O contrato foi assinado no último dia 15 de abril com dispensa de licitação, e já foi publicado no Diário Oficial do Município. A empresa é a Príncipe Negro Produções e Eventos Ltda (Belém), que também apresentará um show pirotécnico. O DJ Ferrari receberá R$ 15 mil.

Enquanto isso, a prefeitura tem dificuldades para manter serviços básicos. O sistema de tratamento de água Salta-Z foi abandonado na comunidade ribeirinha do Igarapé Novo. Segundo relatos de moradores, o mesmo ocorreu em outras 9 comunidades que tiveram o projeto implantado. Ainda na comunidade, o posto de saúde funciona na casa da secretária de Saúde.

O Posto de Saúde da comunidade de Jerusalém do Pau Mulato não tem castelo para caixa d’água e nem água para lavar os instrumentos. A construção do posto, hoje cercado por um matagal, custou cerca de R$ 65 mil. Funcionários se queixam da infestação de marimbondos dentro da unidade.

Ainda na Pau Mulato, os moradores têm dificuldades até para se locomover. Sem passarelas, o jeito foi improvisar com troncos de buritizeiros para que os alunos pudessem chegar na escola.

Moradores também se queixam do transporte escolar da prefeitura. O ônibus que atende dois colégios precisa de reparos mecânicos urgentes.

Na agricultura, boa parte dos maquinários doados pelo governo federal para apoiar produtores com a preparação da terra não estão funcionando. A construção da nova orla de Itaubal está paralisada há cerca de dois anos. A obra tem recursos federais do programa Calha Norte.

Itaubal completa 32 anos no próximo dia 4 de maio. Na mesma data do ano passado, o prefeito José Serafim (PL), que está terminando o segundo mandato, gerou uma enorme polêmica ao contratar a cantora Joelma por quase meio milhão de reais.

Houve uma batalha judicial entre o Ministério Público e a prefeitura. O show (um fracasso de público e para os negócios), acabou ocorrendo. Enquanto isso, a Câmara Municipal de Itaubal, onde a maioria dos vereadores apoia o prefeito, ainda não se manifestou publicamente sobre a gastança com a festa.