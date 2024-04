Com risco de desabamento, incêndio da Visual Fashion já dura 10 horas

Sinistro atingiu loja de roupas no município de Santana a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O incêndio no estoque da rede de confecções Visual Fashion, em Santana, a 17 km de Macapá, já dura mais 10 horas. O fogo começou por volta de 2h45 desta madrugada de terça-feira (9) e os bombeiros ainda tentam apagá-lo.

Segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Pelsondré Martins, o sinistro ainda não está controlado. Cerca de 100 homens do Corpo de Bombeiros que se revezam nos trabalhos e 20 viaturas estão dando apoio.

De acordo com o oficial, uma das principais dificuldades são no acesso aos departamentos da loja, que estão escuros – pois a energia elétrica do local foi cortada por medida de segurança – e tomados por fumaça.

Pelsondré afirmou que o risco agora também é relacionado à integridade dos militares, pois o prédio está em colapso com estrutura de paredes e lajes, com risco de desabamento.

“Existe muito plástico e papelão, o que facilita a propagação do fogo. Visualmente, na área externa não se consegue ver. Mas, lá dentro, o fogo vai se expandindo entre os produtos de combustão. Estamos revezando com cerca de militares e o incêndio não está controlado”, afirmou Martins.

O Portal SN.com segue acompanhando a ocorrência.