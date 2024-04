Chegamos ao capítulo 11 de Ezequiel

Compartilhamentos

O amor é o grande símbolo do cristianismo. Ser cristão é amar quem achamos que não merece ser amado. No capítulo 11, Ezequiel tinha todos os motivos para não querer ajudar o povo, depois de ser perseguido e maltratado por ele. Mas o profeta intercedeu pelo povo junto a Deus. Veja a análise desta sexta-feira (5) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus.