Concursados da educação conhecem indicadores e metas do Amapá

Por ANITA FLEXA

Concursados da área da educação estiveram no auditório do Centro de Educação Profissional de Música Walkíria Lima, no Centro de Macapá para participar de uma reunião sobre os novos indicadores da educação do Amapá. O evento, que ocorreu nesta terça-feira (16), reuniu os 522 novos servidores e foi coordenado por gestores da Secretaria de Estado da Educação (Seed).

Maria Rita Fonseca, de apenas 21 anos, é uma das novas professoras do quadro e destaca a importância de contribuir com a nova gestão e do aprendizado que espera ter a partir desse primeiro contato com a secretaria.

“Eu sei que é um privilégio para mim, né, ter passado tão jovem no concurso. Sinto que, por estar saindo da universidade agora, tenho muita coisa para aprender, mas também muito a contribuir, porque ainda está tudo fresquinho na minha cabeça. Acredito que vou conseguir trazer grandes contribuições junto com minhas colegas de trabalho”, afirma Maria.

A secretária de educação do Amapá, Sandra Casimiro, destaca que esse encontro objetiva engajamento entre a administração e os novos profissionais da área da educação, que devem ser nomeados e empossados em breve, para assumir seus cargos de professor, pedagogo, cuidador e professor da educação especial.

“Hoje o objetivo é fazermos um grande panorama da educação do Estado do Amapá, apresentando números, quantidade de escolas, indicadores, metas e o planejamento estratégico. Isso é um movimento para engajar mais os profissionais, através de metas muito bem definidas, proporcionando sucesso para nossos estudantes”, explica a secretária Sandra Casimiro.

De acordo com a secretária Adjunta de Gestão de Pessoas, Andréa Viana, esse momento vai além de alinhar estratégias, significa acolher os novos profissionais para promover a integração dos novos servidores.

“Nossa proposta hoje aqui é fazer um acolhimento, apresentar para esses futuros novos servidores como trabalhamos, como a Secretaria de Educação desenvolve suas políticas, projetos, principalmente os indicadores que são nosso desafio para cumprir, para manter nossa educação com qualidade. Fazer esse panorama geral para eles, para que tenham essa visão ao iniciar sua jornada profissional no serviço público, contribuam para melhorar esses indicadores e consigamos manter a qualidade em nosso sistema de ensino”, conclui a secretária Andréa Viana.