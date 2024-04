Condutor de moto roubada tenta fugir, mas é interceptado pela Rotam

Condutor foi preso e informou que estava obedecendo ordens

Por OLHO DE BOTO

Militares da Rotam, companhia especializada do Bope do Amapá, apreenderam uma motocicleta que havia sido roubada no último dia 11 e prenderam o condutor dela após uma tentativa de fuga. A abordagem e a prisão ocorreram neste sábado (13), no Bairro Central de Macapá.

Os sargentos responsáveis pela ocorrência, Pinheiro e Sandro Costa, relataram que o suspeito, ao avistar as duas viaturas do Bope em patrulhamento pelo centro comercial, passou a demonstrar nervosismo e acelerou o veículo.

A equipe ligou a sirene da viatura, mas o condutor desobedeceu às ordens de parada.

Depois de alguns minutos em fuga, Erick Moraes Macedo, de 19 anos, foi alcançado na Avenida FAB. Ao consultar a situação da placa NEW 3164, os policiais descobriram que a motocicleta tinha sido roubada há dois dias.

O veículo estava sendo levado para o Bairro dos Congós, juntamente com a cópia do CRVL, a mando de um homem conhecido como “Ítalo”, conforme informou Erick.

Ele foi preso pelo crime de receptação e apresentado no Ciosp Pacoval.