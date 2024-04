Confronto em zona vermelha deixa 2 criminosos mortos

Corpos dos suspeitos foram removidos para exames periciais. Tiroteio foi com militares da Força Tática, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens que tinham longas fichas criminais morreram em confronto armado com a Força Tática da Polícia Militar do Amapá, na noite desta terça-feira (9), numa região de intensa comercialização de drogas, localizada no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Tudo começou com uma denúncia de um cidadão. O relatório da PM detalha que um motociclista se aproximou de uma patrulha que estava no Macapaba e contou que, minutos antes, ao deixar um passageiro nas proximidades da Feira do Pescado, dois bandidos armados haviam tentando roubar seus pertences.

Na chegada à zona vermelha, os policiais disseram ter avistado vários indivíduos em via pública que passaram a correr em direção a uma ponte que dá acesso à área de praia, cercada de vegetação.

Lá, dois deles, com as mesmas características repassadas pelo denunciante, desobedeceram à ordem de parada e passaram a abrir fogo em direção aos militares no momento em que estavam sendo alcançados.

Houve revide e, ao fim do tiroteio, o Samu foi chamado e constatou que a dupla já não apresentava sinais vitais.

Os suspeitos foram identificados como Yago Willie Souto, que passagem por roubo e estava respondendo por latrocínio e tráfico de drogas; e Rai Trindade, que tem processos pelos crimes de tráfico de drogas e furto.