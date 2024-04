‘Consultório da Dor’ atende pacientes com fibromialgia no AP

Serviço é mantido pelo governo do Amapá no Centro de Reabilitação Pós-Covid

Da REDAÇÃO

Equipes do Centro de Reabilitação Pós-Covid, que pertence ao governo do Amapá, também oferecem tratamentos a pacientes com fibromialgia, doença que provoca dores crônicas em todo o corpo. Por isso, o nome do projeto: “Consultório da Dor”.

O atendimento começa pela avaliação clínica e direcionamento a uma equipe de psicólogos, enfermeiros e fisioterapeutas, entre outros profissionais.

A doença, que não tem cura, reduz a qualidade de vida dos pacientes.

“Aqui atuamos na desativação de pontos gatilhos e utilizamos infiltrações para tentar diminuir as dores, possibilitando que os pacientes consigam fazer outras terapias que vão ajudar mais ainda a diminuir a dor, para que consigam ter uma vida normal”, explica o médico Felix Rocha.

O médico explica que o surgimento da fibromialgia está relacionado a eventos graves que geram danos físicos ou psicológicos.

“Em geral, a patologia pode iniciar com uma dor localizada e com o tempo se difundir para outras partes do corpo. Aqui no Consultório da Dor oferecemos tratamentos para amenizar o sofrimento e garantir uma melhor qualidade de vida”.

O centro funciona na Rua Odilardo Silva, 1303, em Macapá, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. O paciente precisa apresentar um documento que comprove o diagnóstico da doença, além do cartão do SUS e RG.