Corpo é achado por agricultor em igarapé

Cadáver estava às margens do Ramal do T, no Polo da Fazendinha, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um corpo, já em estado de decomposição, foi achado na manhã de hoje (5), em um Igarapé que fica situado às margens do Ramal do T, no Polo da Fazendinha, zona sul de Macapá. Parte do cadáver estava boiando quando foi encontrado por um agricultor, por volta de 7h.

A causa da morte ainda é desconhecia, mas a suspeita é de que o corpo seja de um jovem de 17 anos, que caiu de uma embarcação no Rio Amazonas, há cerca de 4 dias.

O delegado Mauro Ramos esteve com sua equipe de investigadores da Delegacia de Homicídios estão no local.

“As características físicas batem com as do jovem desaparecido, porém, somente após a realização da investigação e do laudo da polícia técnica científica será possível confirmar sua identidade”, ponderou o delegado.