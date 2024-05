Costureira ensina mães de alunos a fazerem uniformes mais baratos

Elcilene transforma linhas e tecidos em sustento para sua família há 30 anos. Projeto é pioneiro da Escola Estadual Mário Quirino, na zona sul de Macapá

Por ANITA FLEXA

Há mais de três décadas, Elcilene Dias tem transformado linhas e tecidos em sustento para sua família. Desde 2023, ela lidera com paixão o inspirador projeto “Elas Costurando Vidas, Sonhos e Esperanças”, na Escola Estadual Mário Quirino, situada na vibrante zona sul de Macapá, nas proximidades da Rua Claudomiro de Moraes.

Essa iniciativa floresce na Sala das Marias, um espaço dedicado às mães da comunidade escolar em busca de novas habilidades e oportunidades de sustento.

“Recebi o convite da diretora Gisele recentemente e estou radiante em compartilhar meus conhecimentos. Vindo de uma trajetória desafiadora, quando me deparei com a pergunta da diretora, ‘O que a senhora sabe fazer?’, respondi prontamente: ‘Eu sei ser mãe, sei costurar e cuidar da casa’. Assumi então a missão de ensinar outras mães nesse projeto extraordinário”, compartilha Elcilene, com um brilho de determinação nos olhos.

Para além do ensino prático, Dona Elcilene ressalta o aspecto inspirador do projeto, onde histórias de resiliência se entrelaçam em uma rede de apoio e aprendizado entre mulheres.

“Aqui, encontrei não só um espaço de aprendizado, mas um lugar de compartilhamento de experiências. Ao conversar com outras mães, descobri que suas histórias ecoavam a minha própria jornada. Foi tocante ver alunas que antes costuravam à mão, agora dominando a máquina com maestria. Elas têm um toque de magia, transformando tecidos em verdadeiras obras de arte”, emociona-se.

Segundo a diretora Gisele Brás, o projeto surgiu em 2021 como resposta à crise desencadeada pela pandemia da Covid-19, inicialmente para confeccionar os uniformes escolares diante das dificuldades financeiras enfrentadas por muitas famílias. Com o passar do tempo, tornou-se uma verdadeira plataforma de sucesso, atraindo mães de toda a comunidade para participar das turmas de corte e costura.

“Hoje, elas não apenas criam peças incríveis, mas também tapetes, trajes para as festividades escolares, até roupas para bonecas. Mais do que ensinar uma habilidade, nosso projeto busca empoderar as mães da comunidade, encorajando-as a abraçar uma profissão digna e a explorar o empreendedorismo, capacitando-as para abrir seus próprios ateliês”, destaca a diretora com entusiasmo.

Darcilene Machado, uma das alunas do projeto, compartilha como o curso reacendeu sua paixão pela costura e a impulsionou a aprimorar suas técnicas.

“Quando minha filha nasceu, enfrentamos dificuldades financeiras. Não tínhamos recursos para comprar as roupas dela. Decidi então utilizar o pouco dinheiro que tinha para confeccionar suas vestimentas, a partir de moldes simples. O projeto não só me proporcionou uma visão mais clara das técnicas de costura, como também me permitiu ganhar orgulho em dizer que fui eu quem criou as roupas da minha filha”, compartilha Darcilene, com um sorriso de satisfação no rosto.