Criminoso que planejava instalar facção em zona rural é morto pelo Bope

Tiroteio ocorreu na pacata comunidade de São Joaquim do Pacuí

Por OLHO DE BOTO

Um estranho que vinha tirando a paz de moradores de uma pacata comunidade rural de Macapá acabou morto numa troca de tiros policiais da Rotam (companhia especializada do Bope), após denúncias anônimas.

O confronto ocorreu no sábado (27), no Distrito de São Joaquim do Pacuí, às margens da Rodovia AP-70.

As informações repassadas por populares à polícia davam conta que o suspeito, identificado apenas como Kevin, tinha a missão de implantar uma facção criminosa na região.

Para intimidar os moradores e mostrar poder, ele ostentava arma de fogo e já teria ameaçado de morte uma policial militar da comunidade, por ela atuar de forma mais empenhada no combate ao crime.

Para encontrar o homem denunciado, os militares começaram a patrulhar pela cidade e, por volta da 10h, conseguiram localizar em via pública um indivíduo com características semelhantes a do procurado.

O comandante da patrulha relatou que fez a aproximação para abordagem, mas o suspeito correu para a varanda de uma casa e, de lá, decidiu pelo confronto armado.

Depois da troca de tiros, os policiais viram que Kevin estava ferido. Eles decidiram chamar socorro médico, mas não havia sinal de telefonia na região.

A equipe levou o criminoso para a unidade de saúde de São Joaquim do Pacuí, mas o local estava fechado.

Kevin foi transportado pelos policiais até à UBS de Cutias do Araguari, onde o óbito foi confirmado.

O revólver calibre 38, usado por ele na troca de tiros, foi apresentado na Delegacia de Polícia.