Davi conduz acordo e governo amplia para 2027 prazo para caminhoneiros

Eles terão que se adequar às mudanças do sistema de segurança dos basculantes dos veículos

REDAÇÃO

Um acordo que começou a ser costurado no mês passado pelo senador Davi Alcolumbre (União) ampliou para 2027 o prazo para que caminhoneiros de todo o país adequem os sistemas de segurança dos basculantes dos veículos determinado pelo Contran. O anúncio foi feito pelo governo nesta quinta-feira (25).

Ontem (24), o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu ao senador que o prazo para a nova adaptação, que terminaria em 2024, se estenderá por mais três anos.

“Os caminhoneiros são profissionais de extrema importância para nosso país, contribuindo significativamente para o crescimento econômico, gerando emprego e renda em escala, doando suas vidas, todos os dias, nas rodovias do país para levar os mantimentos até nossas cidades. Então, nada mais justo do que dar um prazo maior para que essa resolução seja cumprida”, avaliou Davi Alcolumbre.

Novas regras

Pela resolução do Contran de 2021, veículos com carrocerias basculantes, além de caminhões tratores e outros implementos rodoviários, deverão possuir um sistema hidráulico primário para impedir o acionamento involuntário das caçambas, o que poderá evitar acidentes, entre outras regras. Os caminhoneiros também precisarão possuir uma certificação e um laudo do Inmetro atestando que as mudanças foram feitas.

No dia 12 de março, o senador do Amapá recebeu o secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão e os representantes dos caminhoneiros autônomos do Amapá, que pediram mais prazo.