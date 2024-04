De pescaria a show de João Gomes: aniversário de Pedra Branca terá mais de 40 eventos

Além do sertanejo, festa dos 32 anos inclui Latino, Pastora Camila Barros, corrida, pescaria e inaugurações

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A prefeitura de Pedra Branca do Amapari, cidade 180 km de Macapá, preparou uma grande programação para comemorar seu aniversário. A festa começa no próximo dia 29 de abril e segue até o dia 1º de maio, data em que completará 32 anos de criação. A programação inclui eventos culturais, de aventura e competições esportivas.

Haverá corrida de rua, ciclismo, torneios de robótica e de quadra, canoagem, até espetáculos musicais de artistas e bandas de renome nacional, incluindo personalidades do meio gospel nacional, atrações para todos os públicos e idades.

Além do lazer e entretenimento, a programação inclui a inauguração de duas grandes obras para os moradores, que são o Teatro Municipal e o Ecoparque, com a presença de autoridades locais e do estado.

Também haverá o corte e distribuição do bolo de 32 metros, além do pesque e leve com 3 toneladas de peixe depositados no balneário Recanto da Pedra, logo na entrada da cidade.

Shows

A grade shows tem nomes como Latino, João Gomes, Isadora Pompeo e a Pastora Camila Barros entre outros na Nova Arena de Shows.

A programação de aniversário do município, a exemplo do que já acontece nos últimos oito anos, é o período mais aguardado por empreendedores, donos de estabelecimentos comerciais, hotéis e pousadas e pela população em geral.

O motivo é simples: o evento, dentre todos do calendário anual, é o que mais oferece oportunidades de geração de renda e de empregos temporários. Além de fortalecer os laços comunitários e celebrar conquistas ao longo dos anos.

Veja a programação

29 de abril (Segunda-Feira)

5:30 – Abertura da programação esportiva

6:00 – Corrida de rua – largada em frente à Prefeitura Municipal

8:00 – Modalidades coletivas – Praça da Juventude

Vôlei

Futebol de areia

Basquete

19:00 – Abertura da programação – Nova Arena de Shows

19:00 – Dj Efesto Music

19:30 – Orquestra Tarumã

21:00 – Pronunciamento das autoridades

21:30 – Concurso Rainha do Município 2024

00:00 – Latino

1:30 – Banda Sayonara

2:50 – Dj Efesto Music

30 de abril (Terça-Feira)

5:30 – Ciclismo – concentração na placa de entrada do município de Serra do Navio na Rodovia Perimetral Norte

8:00 – Corrida de Rabeta – Comunidade do Xivete

9:00 – Canoagem – Porto do Balneário da Arlete

9:00 – Paradesporto – Praça da Juventude

10:00 – Futebol Digital – Centro Tecnológico

10:00 – Torneio de Robótica – Centro Tecnológico

10:00 – Jogos de Mesa – Centro Tecnológico

10:00 – Handebol – Ginásio Poliesportivo do Reviver

15:00 – Queimada – Praça da Juventude

14:30 – Final da Copa Cidade – Feminina – Estádio Lucivaldo Júnior

16:00 – Final da Copa Cidade – Masculina – Estádio Lucivaldo Júnior

19:00 – Abertura da programação – Nova Arena de Shows

19:00 – Dj John Silva

21:00 – Banda Ritmos Show

22:00 – João Gomes

23:50 – Pronunciamento das autoridades

00:00 – Show Pirotécnico

00:10 – Apresentação da Nova Rainha do Município

00:20 – Karla karvalho

2:00 – Aparelhagem Crocodilo

1º de maio (Quarta-Feira)

10:00 – Abertura da Programação – Balneário Recanto da Pedra

10:10 – Pronunciamento das autoridades e solenidade de entrega das obras do Eco Parque e Centro Cultural

10:30 – Corte do Bolo de Aniversário

10:40 – Pesque & Leve

11:00 – Atrações culturais e DJs – Palco Balneário Recanto da Pedra

12:00 – Almoço para a comunidade – Balneário Recanto da Pedra

18:00 – Programação Gospel – Nova Arena de Shows

18:00 – Dj Ita de Jesus

18:20 – Ministério de Louvor Avivah

18:30 – Ministério de Louvor Emanuel

18:40 – Ministério de Louvor Renovação

19:10 – Ministério de Louvor Shalon

19:30 – Ministério de Louvor Jerusalém

19:50 – Ministério de Louvor Amor e Graça

20:10 – Ministério de Louvor Altar

20:30 – Pronunciamento das autoridades

21:00 – Isadora Pompeo

22:30 – Pastora Camila Barros