Delegada pede medida protetiva para influenciadora

Defesa de Lucas Scapin disse que não irá se manifestar publicamente sobre o inquérito

Por IAGO FONSECA

A defesa de Lucas Scapin, de 28 anos, decidiu não se manifestar sobre a acusação de agressão, ocorrida no último sábado (6) contra a influencer Katielly Marques, de 34 anos. O caso veio à público após a mulher expor as lesões no rosto num vídeo compartilhado na Internet após deixar o hospital.

O Portal SN apurou que, inicialmente, o acusado foi representado pelo escritório Tork e Cei, mas advogado Edinaldo Fernandes assumiu o caso. O portal buscou um posicionamento da defesa que agradeceu pelo contato, mas respondeu que o caso é tratado por via judicial e, por isso, o escritório não se manifestará.

De acordo com a Delegacia de Crimes Contra a Mulher, foi solicitada uma medida protetiva de urgência para a vítima. Além disso, a delegacia aguarda os laudos para encaminhar o caso ao Ministério Público do Amapá.

As agressões, segundo a vítima, ocorreram após um jantar entre ex-namorados na casa da mãe de Lucas. Durante a refeição, Lucas demonstrou ciúmes com o pai do filho da influenciadora. Ao notar que ele estava alterado, a jovem decidiu voltar para casa, mas ele insistiu que ela ficasse. Com a negativa, começou uma sessão de xingamentos.

Em seguida, iniciaram as agressões. De acordo com o advogado Janderson Kássio, que representa a influenciadora e acompanhou o depoimento dela na delegacia, Katielly foi levada para o quarto de Lucas. Dentro do closet, ele teria apagado a luz e tentado sufocá-la com um travesseiro e um pedaço de sushi introduzindo o alimento até a garganta da ex-namorada.

A vítima e o agressor foram levados pela PM até a Delegacia de Crimes Contra a Mulher. Lucas Scapin, que é filho de um magistrado, foi liberado após pagar fiança de R$ 5 mil. Ele não chegou a ir para uma cela, apesar da prisão em flagrante.

Katielly passou dois dias internada em função das agressões. Um dos chutes causou hemorragia no órgão genital dela, onde ficava um DIU.