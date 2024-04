Depende de nós

Chegamos a Ezequiel 14

Compartilhamentos

Apesar de podermos ajudar pessoas a encontrem o caminho certo, não podemos garantir a elas a salvação, pois este destino cabe somente a ela em seu relacionamento com Deus. A salvação é individual. Em Ezequiel 14, encontramos uma reflexão sobre sermos salvos, mas parentes amados não. Estarmos no caminho certo, não garante aos nossos filhos que eles serão salvos. O que podemos fazer (e devemos) é sempre acompanhar e orientar a vida espiritual de nossos amigos e parentes. Veja a meditação e tenha uma ótima segunda-feira (8) com o nosso Senhor Jesus!