Deputado confirma vinda da ministra da Saúde ao Amapá

Segundo o deputado Dorinaldo Malafaia, Nísia Trindade vem acompanhar o início da vacinação indígena

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, estará no Amapá no próximo sábado (13) para o início da vacinação indígena contra a dengue, além de tratar de outros assuntos. A informação é do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), que estava ao lado da ministra durante o anúncio da agenda, nesta quarta-feira (10).

A ministra cumprirá agenda em Macapá e em Oiapoque, a 590 km da capital, onde vai acompanhar o início da imunização para povos indígenas num ato público na Aldeia Kuahi.

Em seguida, ela assinará a ordem de serviço para a construção da primeira etapa do Centro Transfronteiriço de Vigilância em Saúde, também em Oiapoque.

A obra faz parte de investimentos do PAC da ordem de R$ 71 milhões articulados pelo deputado federal do PDT para a rede laboratorial do Amapá.

Em Macapá, Nísia Trindade deve visitar as obras do Novo Hospital de Emergência.