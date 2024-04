Desconhecido, passageiro de aplicativo é morto ao finalizar a ‘corrida’

Crime ocorreu no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um passageiro de um carro de aplicativo foi assassinado a tiros ao chegar a uma região periférica conhecida como Ponte do Jarbas, localizada no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Durante o ataque, ocorrido por volta de 23h, uma mulher ficou na linha de tiros e foi atingida por um disparo no abdômen. Ela foi socorrida em estado grave e segue hospitalizada. Já o desconhecido morto tinha algumas porções de drogas no bolso de sua roupa, segundo a polícia.

O delegado Leonardo Alves, da Delegacia de Homicídios, apurou que a jovem baleada havia saído da ponte do Jarbas e se aproximado do carro de aplicativo para quitar a corrida que a vítima devia. Foi nesse momento que o atirador desceu de um outro carro, de cor escura, estacionado a poucos metros do local do crime, e começou a disparar no passageiro.

“A garota que foi alvejada, ela veio pagar a corrida. Ela saiu da Ponte do Jarbas e veio pagar a corrida. Assim que ela chegou no carro, ela deu uma nota de 20 reais pro motorista. O rapaz que tava como passageiro, saiu do carro. Quando ele saiu, do carro de trás que já tava parado lá, saiu o atirador. Alvejou os dois. Eles estavam na mesma linha de tiro”, apurou o delegado.

Mesmo ferido, o passageiro ainda tentou correr por uma área alagada, mas caiu e acabou morrendo lá mesmo. A motivação da execução e a autoria do crime ainda são desconhecidas. Até o fechamento da matéria ninguém havia sido preso e o homem morto ainda estava sem identificação.