Conheça o Diferencial, cursinho que lidera aprovação no Enem para Medicina no Amapá

De uma turma de 28 candidatos, 17 foram aprovados para medicina em 2024

Por ANITA FLEXA

Mais de 50% de aprovação, em medicina, esse é o índice do Curso Diferencial localizado na Rua Leopoldo Machado, 1426, no Centro de Macapá. O cursinho apresenta o melhor percentual de aprovados na turma específica de pré-Enem e conta com uma equipe integrada com metodologias assertivas para o desenvolvimento dos alunos.

A metodologia utilizada para as turmas faz diferença na hora do desenvolvimento das atividades e do raciocínio lógico dos alunos. Os professores utilizam um aplicativo chamado “Estuda.com” para acompanhar e nivelar os alunos em cada uma das disciplinas e questões ofertadas em sala de aula.

O Diferencial é administrado pelos professores Ricardo Otero, Augusto Correa, Leonardo Imbiriba, Tony Ribeiro e Bernardino Maia.

“Então, aqui no curso Diferencial, nós começamos com os cursos específicos Central da Matemática e Trilogia conduzidos por mim, pelo professor Maia e o professor Augusto. Nós unimos as duas áreas que os alunos costumam ter um pouquinho mais de dificuldade, que são a Natureza e a Matemática, e resolvemos formar o curso completo, que hoje é o curso Diferencial. Porém, nós continuamos atendendo as áreas específicas de Natureza e Matemática e atendemos também o curso completo, que é o que acontece pela manhã, com todas as áreas”, explica o professor Bernardino Maia, um dos diretores do cursinho.

Sucesso no primeiro ano

O curso de pré-Enem completou 1 ano em março de 2024, e já demonstra que a metodologia dá certo. A primeira turma específica para Medicina foi aprovada em massa. Dos 28 alunos matriculados, 17 foram aprovados em diversas universidades pelo Brasil, sendo 11 deles no curso de medicina da Universidade Federal do Amapá (Unifap), com o 1º lugar geral do aluno Gael Torres.

Além da turma completa de pré-Enem em Medicina, que conta com todas as disciplinas preparatórias, o Diferencial também oferece aulas nos contraturnos e mentorias específicas para cada aluno, e turmas direcionadas para a área de matemática.

O prédio é totalmente equipado com salas climatizadas, lousas interativas e cantina para o lanche.

Eloisi Tenório tem 18 anos e é aluna do curso específico de pré-Enem. O objetivo dela é passar no curso de Medicina da Unifap em 2025, e fala das expectativas positivas com os recursos e metodologias oferecidas pelo Curso Diferencial.

“O curso Diferencial apareceu na minha vida no final do meu terceiro ano. E vi que é um ambiente diferente de todos que eu já havia passado. É um lugar de acolhimento e que acompanha a nossa evolução na aprendizagem do conteúdo. E eu acho incrível a metodologia, a forma que os professores nos atendem, eles tentam passar o conteúdo pra gente da forma que é cobrado no Enem. Confio muito na equipe de professores que tem aqui. Eles têm experiência de anos em suas áreas e principalmente voltado para o Enem. Estou confiante que o Diferencial vai me guiar para a minha aprovação”, diz Eloisi entusiasmada.

