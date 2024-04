Dorinaldo questiona cortes de água no Amapá

Segundo parlamentar, consumidores estão questionando valores cobrados na conta de água.

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) começou a cobrar melhorias e questionar o serviço de água e esgoto fornecidos pela Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA).

Na quarta-feira (24), ele apresentou um requerimento na Comissão de Integração e Desenvolvimento Regional da Câmara (CINDRE) para que o Governo Federal questione a Agência Nacional de Águas (ANA) sobre a fiscalização dos serviços e valores oferecidos e aplicados ao consumidor amapaense.

Ele lembrou que recentemente, após união de esforços políticos, o estado conseguiu evitar o abusivo aumento de 44,41% na conta de energia elétrica.

“A luta contra o aumento da tarifa de energia começou assim, com requerimentos e audiências públicas, e depois virou um grande caldo de mobilização que terminou com a vitória do povo amapaense. Agora é a vez da água. Os moradores do Miracema fizeram uma manifestação acerca dos valores cobrados. Em Santana, casas que nem utilizam água da CSA com cobrança. No Laguinho, denúncias sobre água misturada com esgoto nas torneiras. Quem tiver denúncias a realizar pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Estamos juntos nessa luta”, afirmou o deputado.

O requerimento solicita à ANA informações sobre cortes repetitivos, vazamentos na rede de esgoto, hidrômetros trancados com cadeado, a qualidade da água e os altos valores cobrados na tarifa.

A expectativa do deputado é que o requerimento seja votado na comissão ainda na semana que vem.