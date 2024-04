“É uma honra servir”, diz policial ao receber medalha

Governador do Amapá Clécio promoveu 61 policiais militares e entregou medalhas de honra para PMs e civis.

Por ANITA FLEXA

Policiais militares foram promovidos e homenageados, junto com civis por serviços prestados à comunidade nesta quinta-feira (25), durante solenidade no Comando Geral da PM, na zona sul de Macapá. Ao todo 61 oficiais e praças foram promovidos pelo governador do estado, Clécio Luís.

Durante a cerimônia, ocorreu a formação de novos oficiais do Curso de Ações Táticas Especiais (CATE) e a entrega de Medalhas do Mérito Tenente Pessoa, Comunicação e Comunitário para PMs e civis.

O major Costa, policial militar há 34 anos e atuante em Laranjal do Jari, foi um dos 8 PMs que receberam a Medalha do Mérito Comunitário em reconhecimento à sua bravura e dedicação junto à sociedade.

“Esse é um reconhecimento desde 2011, um resgate do período em que implementamos o policiamento militar em Laranjal do Jari. Conseguimos reduzir a violência em diversos bairros periféricos em 80%. É uma honra servir e proteger, e nosso trabalho continua”, afirmou o Major Costa.

A jornalista e diretora-presidente da Rádio Difusora de Macapá, Ana Girlene Oliveira, foi uma das 4 civis reconhecidas. Ela recebeu a Medalha Mérito da Comunicação ‘Jornalista Jacinta Carvalho’, em reconhecimento ao seu desempenho, dedicação e capacidade profissional.

“Em nome da Rádio Difusora de Macapá e de todos os profissionais da comunicação na Rádio Difusora e também no Estado do Amapá, agradeço à Polícia Militar pelo reconhecimento, esta medalha que leva o nome da jornalista Jacinta Carvalho, uma grande profissional que nos deixou precocemente. Para mim, é motivo de orgulho ter sido indicada. Divido com todos vocês que fazem a Rádio Difusora e levam informações de interesse público, contribuindo para a prestação de serviço realizada pela Polícia Militar, tão importante para a paz social e segurança pública do nosso povo”, concluiu Ana Girlene.

O governador Clécio destacou que esta é mais uma etapa para a valorização dos servidores públicos, com o avanço na carreira policial e a atribuição de novos cargos dentro da corporação, visando garantir mais segurança para o Amapá.

“Estamos restituindo tradições importantes para os militares, para a instituição da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, assim como para suas famílias. Eles desempenham uma profissão com um nível de tensão acima da média, e existem algumas simbologias que são importantes para esta carreira. É isso que estamos fazendo”, concluiu o governador Clécio Luís.