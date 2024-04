Em Calçoene, PF afirma que garimpo causou danos ao longo de 300 km

Foi o terceiro garimpo fechado pela PF e forças de segurança em menos de uma semana

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Policiais federais, fiscais do Ibama, do Instituto Chico Mendes, e policiais civis e do GTA fecharam mais um garimpo no Amapá, desta vez em Calçoene, município a 360 km de Macapá. De acordo com a Polícia Federal, que comandou a Operação Ancestrais, a atividade ilegal de ouro na região causou danos ao longo de 300 km de rios da região.

“Danos que podem ser considerados irreversíveis”, informou a PF em comunicado à imprensa.

As equipes destruíram dias pás carregadeiras, 10 motores, um trator e apreenderam uma motocicleta. O patrimônio dos garimpeiros destruído é estimado em aproximadamente R$ 2 milhões.

Segundo a PF, crimes investigados são de “usurpação de bem da união, poluição, desmatamento”. A condenação pode ser de prisão e pagamento de multa.

No último dia 4, as mesmas forças de segurança e fiscalizaram fecharam dois garimpos clandestinos no município de Pedra Branca do Amapari, próximo de terras dos índios Waiãpi. Tratores e outros equipamentos também foram destruíram com uso de explosivos.