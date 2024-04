Em Cutias, professora busca espaço na sucessão do prefeito

A pedagoga de 49 anos, filiada a PDT, busca uma composição com o grupo do atual prefeito, Professor Amanajás

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Professora Val (PDT), de 49 anos, nasceu no município de Cutias, a 130 km de Macapá. Ela avalia que o atual prefeito Professor Amanajás (União) conseguiu transformar o visual da cidade com urbanização e a correta aplicação de recursos federais, além de investimentos na saúde, educação e na orla da cidade, cuja as obras então em andamento.

No entanto, ela acredita que ainda existe muito trabalho a ser feito, especialmente na geração de empregos por meio do turismo, por exemplo. O grupo do Professor Amanajás decidiu que vai indicar o atual presidente da Câmara, Frank Rocha (União), mas a professora aposta no diálogo para compor a chapa. Assista.