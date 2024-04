Em sessão, vereador pergunta se existe como ‘evitar’ nascimento de pessoas com autismo

Questionamento feito por Zeca Abdon (PP) gerou nota de repúdio de comissão de implantação de Fórum TEA

Por SELES NAFES

A comissão que cuida da implantação do Fórum Permanente sobre Autismo no Amapá divulgou uma nota de repúdio, nesta segunda-feira (22), após uma fala do vereador Zeca Abdon (PP). Em sessão ocorrida no último dia 18 de abril, o parlamentar teria questionado se é possível evitar o nascimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante a sessão, o parlamentar ponderou se uma “seleção genética” seria capaz disso. Para representantes da comissão, a fala demonstra falta de sensibilidade e é um crime contra pessoas com deficiência.

“A nítida falta de conhecimento do parlamentar, que é pessoa idosa, não diminui em absolutamente nada sua responsabilidade”, avalia o manifesto assinado por Renivaldo Costa (educador e jornalista), Helder Afonso (advogado) e Joab de Moraes (educador). O documento foi encaminhado ao presidente da Câmara, Marcelo Dias, com pedido de providências.

“Em pleno mês de conscientização do autismo, testemunhar palavras tão absurdas é ao mesmo triste e revoltante, pois quem deveria dar exemplo de respeito e obediência à legislação a fere de forma brutal”, segue a comissão, acrescentando que é necessária uma retratação por parte do parlamentar.

Para Renivaldo Costa, ainda há muita desinformação sobre o assunto.

“E a cada ano surgem novas abordagens sobre o tema. Quando eu comecei a trabalhar no ensino especial, em 2006, as nomenclaturas eram outras. Esse termo Transtorno de Espectro Autista foi cunhado em 2012”, recorda.

O parlamentar foi procurado, mas a chefia de gabinete dele informou que haverá uma manifestação somente amanhã (23).