Em um mês, Furlan altera mais oito cadeiras na gestão

Alguns gestores deixam pastas para pré-candidaturas nas eleições deste ano.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Oito nomes foram apresentados pelo Dr. Furlan (MDB) na manhã desta quarta-feira (3) para ocupar secretarias e subprefeituras de Macapá.

A mudança observa a saída de gestores que pretendem ser pré-candidatos nas eleições deste ano, conforme o prazo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No início de março, a gestão já havia mudado gestores de outras quatro pastas.

“É importante essa mudança na montagem dessas nominatas, dos partidos que estão na base. Mas também é implantação de uma filosofia que fica e que a gente precisa dar continuidade. Estamos em um ano de eleições municipais que põe um calendário de desincompatibilizações”, explicou o gestor.

As trocas

O ex-prefeito de Macapá João Henrique Pimentel deixa a Secretaria Municipal da Assistência Social e a subsecretária Mayla Carvalho assume a pasta. Bruno Igreja e Marciane Santo, das secretarias de esporte e trabalho deixam as pastas para se candidatarem nas eleições, bem como o vereador Caetano Bentes, que também deixa a Fundação Municipal de Cultura (Fumcult).

“Assumo a secretaria com a missão de fazer o que tem que ser feito, avançar nas políticas públicas sociais, diminuir os índices de pobreza na nossa Macapá, enfrentar a insegurança alimentar e fazer com que a assistência social do município chegue em todos os cantos da nossa cidade”, destacou Mayla Carvalho.

Assumem, respectivamente, as vagas de Marciane, Bruno e Caetano, o advogado e empresário Waldeir Ribeiro, o professor de Muay Thai e chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Charlles Sampaio, e a assessora de comunicação parlamentar Luara Albuquerque.

Além disso, a contadora Zelita Farias assume o lugar de Jean Patrick na Secretaria de Transparência e Controladoria. Jean também sai do cargo para pré-candidatura. A empresária Ticiany Monteiro assume a Subsecretaria de Agências Distritais.

Nas sub-prefeituras das zonas sul e norte assumem os cargos, respectivamente, o administrador Ricardo Santos e a publicitária Stephanne Banha. Anteriormente os cargos eram ocupados pelo professor Joel Lopes e Merian Banha.

Prazo eleitoral

O prazo para ocupantes de cargos públicos de afastarem ou deixarem os postos para pré-candidaturas é de seis meses, de acordo com o TSE. As eleições deste ano serão em 6 de outubro para os cargos de vereador e prefeito.