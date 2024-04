Empresário é assassinado e esposa está desaparecida

Segundo a polícia, Uanderson Almeida Richene, de 42 anos, foi morto com um tiro de pistola

Por OLHO DE BOTO

Um empresário do comércio e oficina de veículos foi assassinado com um tiro, na madrugada desta sexta-feira (12), no Bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá. A companheira dele, que estava na residência no momento do crime, está desaparecida e, por enquanto, é considerada a principal suspeita.

O crime ocorreu na residência do empresário Uanderson Almeida Richene, de 42 anos, onde ele morava com a esposa e os dois filhos. Peritos estiveram no local e recolheram estojos de uma pistola 9mm, que ainda não foi encontrada.

Segundo o delegado Leonardo Leite, da Delegacia de Homicídios, Uanderson Almeida tinha registro de Caçador e Colecionador (CAC). Ao que tudo indica, a arma do homicídio pertencia a ele.

Os filhos do empresário foram ouvidos e não souberam informar se o casal brigou na residência antes do crime.

“São informações muito preliminares, já que o homicídio ocorreu nesta madrugada. Ela teria disparado um tiro contra ele, mas é preliminar, não tem nada confirmado. Um dos filhos relatou que eles tinham uma relação normal, que estavam bem, por isso (o crime) causou estranheza”, ponderou o delegado.

O empresário ainda foi socorrido, mas já chegou em óbito na UBS do Marabaixo.

A polícia faz diligências para tentar encontrar a esposa, que ainda não teve o nome divulgado.

Uanderson era proprietário da Top Car Veículos, e membro da Federação Amapaense de Jet. A entidade emitiu uma nota lamentando a morte do empresário.