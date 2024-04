Empresas qualificam empreendedoras do Amapá

Capacitação ocorreu no auditório do TRE, na zona sul de Macapá.

Por ANITA FLEXA

Mulher trans há 25 anos, Betina Gomes é uma das empreendedoras que estão participando da qualificação profissional com representantes das empresas META e Mercado Livre, em Macapá.

O evento acontece na manhã desta sexta-feira (5) no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE). E para a empresária, esse é um grande estímulo para o seu recomeço.

“Eu passei muito tempo em um salão como auxiliar de limpeza e quando saí de lá já sabia fazer muitos serviços da área da beleza. Mas por conta de problemas pessoais eu deixei as coisas no passado e agora eu tenho uma chance para recomeçar tudo de novo, do zero. E agora essa capacitação dessas grandes empresas só faz eu querer crescer ainda mais. E eu acho que nunca é tarde para você correr atrás do seu objetivo”, afirma Betina.

O evento faz parte da programação do mês voltado à visibilidade da mulher da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres.

Bruna Brilhante, representante da secretaria de Políticas para as Mulheres, afirma que essa capacitação tem o objetivo maior de inspirar mulheres e proporcionar a emancipação feminina financeira do ciclo de violência.

“O empreendedorismo feminino será uma capacitação para utilizar as ferramentas disponibilizadas por duas grandes empresas multinacionais. Como utilizar para o marketing digital, publicidade, aproximar os vendedores dos compradores, de modo promover a independência financeira, que é o que tanto se busca das mulheres que estão sofrendo violência doméstica e que precisam cuidar da sua casa, dos seus filhos. De todas as dificuldades que elas passam, esse é um ponto primordial, tem a independência para se desvincilhar desse ciclo de violência”, afirma Bruna.

A capacitação é uma parceria entre Governo do Amapá e senador Randolfe Rodrigues para estimular e incentivar a independência feminina e o protagonismo de mulheres no mercado de trabalho.

“Essa é uma articulação feita pelo senador Randolfe, a época em que a hoje vereadora Adriana Ramos estava como secretária, está convidada hoje como vereadora, e é uma parceria com o governo para capacitar mulheres dentro do que há de mais moderno, de tecnologia dentro da Meta e dentro do Mercado Livre. Capacitar no nível já de tecnologia, no nível de inovação, que é muito importante, principalmente para contribuir para o empreendedorismo feminino no que há de mais moderno, que é essa economia virtual”, afirma o governador do Amapá, Clécio Luís.

“Queria agradecer a essas multinacionais por proporcionarem essa oportunidade para essas mulheres trabalhadoras.

A ideia é trazer o empreendedorismo e a potência feminina para o empreender do século 21 a partir de novas tecnologias que a Meta utiliza. É captar a tecnologia do Mercado Livre para que essas mulheres alcancem voos mais altos”, afirma Randolfe Rodrigues.

O curso busca capacitar empreendedoras e profissionais do setor administrativo a criarem estratégias eficientes de marketing digital para compreender o comportamento do consumidor e para aumentar as vendas. De acordo com o gerente de Políticas Públicas do Mercado Livre, Marcelo Chilvarquer existe um grande potencial de crescimento para quem sabe usar as ferramentas digitais para a expansão de seu negócio. , isso facilita compras e vendas de mercadorias para conseguir empreender, gerando desenvolvimento econômico para as mulheres empreendedoras.

Para Kaliana Kalache, diretora de Políticas Públicas para América Larina da empresa Meta, essa é uma oportunidade para que as mulheres amapaenses desenvolvam suas empresas através do marketing digital, aprimorando suas empresas em grandes negócios dentro do radar nacional do mercado.