Equatorial e telefônicas iniciam projeto para evitar ‘emaranhados’ de fios

Ação pretende revitalizar e organizar a estrutura de cabeamentos dos postes elétricos da capital.

Por ANITA FLEXA

Não é novidade que o uso compartilhado de postes por empresas de energia e de telecomunicações tem alterado as paisagens de Macapá em uma grande poluição visual. São fios emaranhados, expostos, e até mesmo pendurados por diversos pontos revelam, pela feiura, o abandono e falta de cuidados em toda a capital.

Para resolver esse problema, a CEA Equatorial começou o projeto Rede Limpa em parceria com empresas privadas de telecomunicações para padronizar e revitalizar o cabeamento de rede em locais estratégicos e previamente mapeados no município de Macapá. De acordo com Huiter Serafim, executivo de atendimento da CEA Equatorial, cada poste pode receber até 5 empresas de telefonia cadastradas, porém outras empresas realizam operações clandestinas nos postes depositando o cabeamento de forma insegura.

“A gente observa bem mais empresas ocupando postes e muitas vezes elas deixam de utilizar aqueles cabeamentos, mas não retiram do local. E aí, todo esse descumprimento das normas técnicas causam essas percepções de poluição visual e condições inseguras. Então, assim que chegamos no estado, observamos esse problema. E aí, atendendo esse anseio da população, a gente pensou em fazer o projeto chamado Rede Limpa, que é o projeto que a gente está implementando em um primeiro polígono atualmente, na área central de Macapá”, afirma Huiter Serafim.

Segundo a CEA Equatorial foram 57 profissionais envolvidos no projeto-piloto que começou na Rua Cândido Mendes, entre as Avenidas Padre Júlio e Mendonça Júnior, com foco na substituição do cabeamento em desuso implantação de novos postes, com a substituição de 130 metros de rede média tensão e de 220 quilômetros de rede isolada de baixa tensão. A equipe também padronizou o cabeamento de telefonia e internet, proporcionando uma rede mais eficiente e segura.

O Projeto Rede Limpa também busca a otimização dos recursos compartilhados e a garantia de uma infraestrutura mais moderna e funcional para atender às demandas crescentes de energia e telecomunicações no Amapá.

“Estamos empenhados em mudar essa realidade de poluição visual, estamos reunindo com as empresas de telecomunicações para que possam se cadastrar e seguir as normas técnicas padronizadas de instalação de cabeamento. O projeto tem o objetivo de chegar em todos os bairros, mas entendemos que alguns casos são mais graves, por isso, a população pode entrar em contato através de nossos canais oficiais caso o problema do seu poste apresente risco para a segurança”, conclui Huiter.

Em alguns casos a distribuição de energia precisará ser interrompida. A programação completa de desligamentos do mês pode ser acessada NESTE LINK.