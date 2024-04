Equatorial reestabelece 100% do fornecimento e tenta entender incêndio

Os 35 mil consumidores afetados pelo apagão já estão com energia

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

Os 35 mil consumidores afetados pelo apagão da Subestação de Energia Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá, já estão com o fornecimento restabelecido em 100%. As operações foram concluídas na manhã deste sábado (27) e entraram pela madrugada.

As circunstâncias que levaram ao incêndio ainda estão sob investigação. A subestação móvel permanece no local, fornecendo suporte crucial para garantir o fornecimento contínuo de energia para a região.

Durante a madrugada, mais de 70 funcionários estiveram envolvidos na reestruturação e substituição de todo o sistema elétrico da subestação. Uma operação complexa que envolveu a troca de praticamente todo o sistema elétrico para garantir a rápida restauração do serviço elétrico.

Uma das áreas mais afetadas pelo incêndio foi a sala de controle, que sofreu perda total. Esse espaço vital para a operação da subestação deve passar por uma reconstrução completa para que as operações possam ser retomadas com segurança e de forma integral.

De acordo com o porta-voz da CEA Equatorial, Fabrício Oliveira, a subestação Jardim Marco Zero atendia quase 50 mil consumidores, e para dinamizar o atendimento, a empresa ampliou a subestação Santa Rita e garantiu investimentos da subestação São José para redistribuir os clientes.

O incêndio seguido de explosões deixou mais de 35 mil residências no escuro em toda a zona sul, na madrugada de sexta-feira. Após os remanejamentos de carga, trechos de alguns bairros voltaram a ser atendidos, mas a noite mais de 14 mil imóveis continuavam no escuro.

“Vamos continuar monitorando a performance do sistema. Ainda não temos uma previsão de até quando a subestação móvel vai ficar por aqui, mas estamos focando nossos esforços na reconstrução da subestação para restabelecer a normalidade da operação da Subestação Equatorial”, conclui Fabrício Oliveira.

A empresa também soltou um comunicado para consumidor. Leia abaixo.

A CEA Equatorial informa que concluiu às 11h06 deste sabádo, 27, os trabalhos de interligação da Subestação Móvel à Subestação Equatorial, restabelecendo integralmente o fornecimento de energia aos bairros da Zona Sul de Macapá.

Desde o início da ocorrência do incêndio na Subestação Equatorial, a distribuidora atuou em diversas frentes: nas manobras de transferências de carga, que normalizou o fornecimento para 20 mil clientes ainda na manhã de sexta-feira, 26, na recuperação de um dos transformadores de força da subestação que não sofreu danos, além da força tarefa no deslocamento da Subestação Móvel de Santana à Macapá.

Quanto à Subestação Móvel, o equipamento estava sendo utilizado em uma operação na Subestação Santana e, para ser deslocada, foi necessário fazer o processo de desconexão e preparação, para que o seu trajeto e a operação na Subestação Equatorial ocorresse com segurança, por se tratar de uma estrutura de grande porte, com peso de 82 toneladas.

Ao longo de toda esta operação mais de 100 colaboradores divididos em 16 equipes que se revezaram ao longo do dia no atendimento a esta ocorrência.

A distribuidora lamenta os transtornos causados aos clientes impactados, mas reforça que não mediu esforços para normalizar o serviço no menor tempo possível.

A CEA continuará monitorando o fornecimento após a operação e já está atuando no plano de recuperação da estrutura da Subestação Equatorial.

Ocorrências após a operação devem ser tratadas pelo canais de atendimento da CEA Equatorial, através da central 0800 096 0196, whatsapp 3082-2949 e site: www.equatorialenergia.com.br.