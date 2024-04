Equatorial utiliza subestação móvel para restaurar energia em Macapá

A subestação móvel está disponível no estado desde junho de 2023 e tem capacidade de atender aproximadamente 40 mil residências.

Por IAGO FONSECA

Após 12 horas do incêndio na subestação Equatorial, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá, alguns bairros ainda permanecem sem energia. A CEA Equatorial confirmou que utilizará uma subestação móvel para restabelecer o fornecimento na tarde desta sexta-feira (26), enquanto a subestação é recuperada.

Até o fim da manhã, 12 mil unidades consumidoras tiveram o serviço restabelecido. O incêndio, que ocorreu por volta das 4h da madrugada, afetou quase 35 mil residências em todos os bairros da zona sul da capital. O Corpo de Bombeiros do Amapá atuou na contenção do incêndio e às 5h o fogo já havia sido controlado, segundo o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes).

Ainda não há informações oficiais sobre o retorno total da energia elétrica. A CEA Equatorial informou à imprensa, por meio de nota, que deslocará a subestação móvel do município de Santana, a 17 km de Macapá, até a subestação do Jardim Marco Zero e que informará ao longo do dia o andamento das operações e o prazo de normalização total do fornecimento.

Fontes do setor consultadas pelo Portal SN informaram que os danos são graves e que serão necessários pelo menos 3 dias para fazer os reparos. A distribuidora afirmou ao site que o cenário é positivo e que, quando a subestação chegar, irá informar à imprensa.

A subestação móvel está disponível no estado desde junho de 2023 e tem capacidade de atender aproximadamente 40 mil residências, de acordo com a empresa. A proposta do equipamento é distribuir energia como suporte emergencial em qualquer lugar que tenha interrupção não programada da energia.

Leia a nota da CEA Equatorial na íntegra:

“A CEA Equatorial informa que continua atuando no plano de contingência para normalizar o fornecimento de energia aos bairros da zona sul de Macapá, que foram impactados em razão de um incêndio de grande proporção que atingiu a Subestação Equatorial na madrugada desta sexta-feira, 26. A ocorrência impactou 34.789 unidades consumidoras.

Além da transferência de cargas entre alimentadores realizada pela manhã, que restabeleceu o serviço para 12 mil unidades, a distribuidora também utilizará a Subestação Móvel nesta operação, que sairá do município de Santana para o local do sinistro na tarde desta sexta.

A CEA Equatorial reforça que as equipes técnicas e operacionais seguem mobilizadas para que o restabelecimento da energia ocorra integralmente na menor brevidade possível.”