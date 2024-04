Escola tradicional não tem espaço para atendimento especializado, afirma mãe

Fundada nos anos 1950, a escola é uma das mais tradicionais do estado, localizada na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Alunos com necessidades específicas que frequentam o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na escola estadual Dr. Alexandre Vaz Tavares, localizada no Bairro Trem, zona sul de Macapá, dividem uma única sala com mais de um colega, segundo relatos da mãe de uma estudante. A situação contraria recomendações técnicas de que preveem privacidade para o ensino especializado.

Fundada nos anos 1950, a escola é uma das mais tradicionais da capital e oferece ensino do primeiro ao terceiro ano do ensino médio durante manhã, tarde e noite.

Embora o estabelecimento de ensino tenha recebido novas salas ao longo dos anos, em 2024 a demanda de alunos atendidos pelo AEE aumentou, conforme informações da Secretaria de Educação do Amapá.

Pricila Barros, mãe de uma aluna de 18 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), expressa sua preocupação, afirmando que a sala está constantemente lotada ou ocupada por pessoas que não fazem parte do atendimento aos alunos – o que compromete a concentração dos estudantes com autismo, TDAH e outras necessidades especiais, de acordo com ela.

A mãe destaca que sua filha, Ariela, ainda não conseguiu frequentar a sala de aula devido à falta de um ambiente adequado para o AEE. Ela ressalta a competência da equipe técnica da escola, mas lamenta que o desempenho das atividades seja prejudicado pela falta de estrutura.

Em resposta ao Portal SelesNafes.com, a Secretaria de Educação informou que está trabalhando na reorganização do espaço físico da escola e planejando novas estratégias de ensino, destacando o aumento significativo na demanda em todas as escolas do estado neste ano.

Leia a nota na íntegra:

“Sobre a educação especial na Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) informa que está reorganizando o espaço físico da instituição para aprimorar o atendimento aos alunos, bem como alinhando novas estratégias de ensino.

Este ano, após a rede estadual ofertar matrícula prioritária para estudantes com necessidades especiais, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, houve um aumento significativo da demanda nas escolas, o que provocou planejamento em várias frentes de atuação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da Seed”.