Estado ainda tem 1380 vagas; saiba em quais escolas

A rede estadual pública de ensino ainda tem mais de 1.380 vagas remanescentes para estudantes no ano escolar 2024, incluindo escolas de tempo integral e de ensino regular, divulgou o Governo do Amapá. As vagas são de nível médio e do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

A Secretaria de Estado de Educação (Seed) realizou um mapeamento das vagas, e a distribuição será feita por ordem de chegada, sujeita à disponibilidade nas escolas.

Os responsáveis pelos estudantes interessados devem comparecer à escola desejada a partir desta segunda-feira (1), com os documentos necessários, como RG, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3×4. Alunos maiores de idade podem realizar a própria matrícula. Vejas onde as vagas estão disponíveis:

Escola Estadual Santa Inês

Fundamental II

7° ano – 20 vagas

8° ano – 14 vagas

9° ano – 22 vagas

Escola Estadual José Firmo (antigo Escola Castelo Branco)

Fundamental II

6 ° ano – 2 vagas

7° ano – 5 vagas

8° ano – 4 vagas

9° ano – 10 vagas

Escola Estadual Coaracy Nunes

Fundamental II

6º ano – 35 vagas

7º ano – 45 vagas

8º ano – 53 vagas

9º ano – 21 vagas

Ensino Médio

1ª série – 90 vagas

2ª série – 40 vagas

3ª série – 40 vagas

Escola Estadual Tiradentes

Ensino Médio

1ª série – 40 vagas

2ª série – 35 vagas

3ª série – 33 vagas

Escola Estadual Esther Virgolino

Ensino Médio

1ª série – 20 vagas

2ª série – 18 vagas

3ª série – 18 vagas

Escola Estadual Sebastiana Lenir de Almeida

Fundamental II

6° ano – 55 vagas

7° ano – 30 vagas

8° ano – 30 vagas

9° ano – 35 vagas

Escola Estadual Maria Merian

Fundamental II

7° ano – 6 vagas

8° ano – 7 vagas

9º ano – 5 vagas

Escola Estadual Antônio João

Fundamental II

6° ano – 48 vagas

7° ano – 60 vagas

8° ano – 35 vagas

9° ano – 29 vagas

Escola Estadual José do Patrocínio

Fundamental ll

7° ano – 26 vagas

8° ano – 12 vagas

9° ano –17 vagas

Ensino médio

1ª série – 4 vagas

2ª série – 9 vagas

3ª série – 17 vagas

Educação de Jovens e Adultos

2ª etapa – 4 vagas

Escola Estadual Azevedo Costa

Ensino Médio

1ª série (tarde) – 14 vagas

2ª série – (tarde) – 17 vagas

3ª série – (tarde) – 11 vagas

3ª série – (noite) – 31 vagas

Educação de Jovens e Adultos

1ª etapa EJA Ensino Médio – 50 vagas

2ª etapa EJA Ensino Médio – 49 vagas

Escola Maria de Nazaré Pereira Vasconcelos

Fundamental II

7º ano (tarde) – 10 vagas

8º ano (manhã) – 12 vagas

Ensino Médio

2ª série (tarde) – 7 vagas

3ª série (tarde) – 12 vagas

Educação de Jovens e Adultos

1ª etapa – 6 vagas

Escola Estadual Maria Ivone de Menezes

Fundamental ll

6º ano (manhã) – 34 vagas

7º ano (manhã) – 30 vagas

8º ano (manhã) – 03 vagas

9º ano (tarde) – 26 vagas

Ensino Médio

2 ª série – 8 vagas

3ª série – 12 vagas