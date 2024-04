“Estou feliz e orgulhoso”, diz pai de aluno soldado da PM

Maior turma do Curso de Formação de Soldados do Amapá completou 100 dias de treinamento e agora vaio estagiar no policiamento ostensivo.

Por ANITA FLEXA

Numa cerimônia emocionante, os alunos do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Amapá iniciaram, ontem (3), a transição do treinamento para o serviço prático nas ruas, com supervisão dos policiais já graduados.

Por isso, os 535 alunos soldado trocaram do uniforme da academia de formação para a farda cinzenta da PM. A solenidade ocorreu no quartel da Polícia Militar do Amapá, no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

O evento teve a participação de familiares dos policiais em formação. João Soares, de 85 anos, não conseguiu conter as lágrimas ao expressar o quanto se sente orgulhoso do treinamento de seu filho, o soldado J. Soares, de 28 anos.

“Eu não poderia perder este momento. Estou imensamente feliz e orgulhoso por testemunhar a realização do sonho do meu filho. Viemos em família e a emoção é indescritível”, disse João Soares.

O governador Clécio Luís destacou que este foi um momento para celebrar o início da carreira profissional de quase 600 alunos soldados, tornando a cerimônia significativa tanto para os alunos quanto para a história da instituição, que forma uma quantidade tão expressiva de soldados.

“Esta é a maior turma em formação da história do Amapá e isso fará uma grande diferença em suas vidas, desempenho e atuação nas ruas, assim como para nós, membros da sociedade. Esta formação garantirá que eles se tornem profissionais comprometidos com a segurança pública, cumprindo o papel fundamental da Polícia Militar do Amapá. Isso envolve engajamento, compromisso e a consciência do dever que a instituição tem para com a sociedade”, afirmou.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar do Amapá, Coronel Jones, os novos soldados receberam treinamento especializado com pistolas específicas durante o curso de formação.

“Essa atenção especial permitiu que os novos policiais se familiarizassem com pistolas utilizadas por forças policiais em todo o mundo, como as usadas em São Paulo, Minas Gerais e até mesmo pela polícia dos Estados Unidos, como a ‘Glock’. Eles estão sendo treinados com o que há de melhor”, explicou.

Além do início do estágio supervisionado, a cerimônia incluiu a queima do uniforme branco utilizado pelos alunos durante a formação, substituindo-o pela farda cinza oficial dos alunos soldados da PM.

Para o soldado J. Soares, filho do Sr. João, os 100 dias de curso foram desafiadores e cansativos, mas cada esforço valeu a pena para alcançar seu objetivo.

“Esses dias foram árduos, mas gratificantes. Sempre sonhei em fazer parte dessa instituição tão respeitada pela sociedade amapaense, e agora, com o apoio da minha família, sinto-me imensamente feliz e realizado por concluir essa primeira etapa. Sei que há muito a aprender e que isso me tornará um melhor defensor da Polícia Militar e da sociedade amapaense. Espero poder continuar me aprimorando, cumprindo meus deveres e, acima de tudo, tornando-me um cidadão exemplar, dedicado a servir e proteger nossa sociedade”, concluiu o soldado.